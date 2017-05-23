В приоритете - качество: как «ПсковАгроИнвесту» удаётся удерживать позиции на современном рынке?

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.05.2017 11:41

В регионе идёт посевная. На землях Псковского и Палкинского района работает спецтехника предприятия "ПсковАгроИнвест". Новые современные машины и удобрения позволили снизить себестоимость зерна и полностью обеспечить свинокомплекс и ферму крупного рогатого скота кормами. А вернуть сотни гектаров земель в севооборот позволило участие в программе поддержки агропромышленного комплекса.

На эти государственные деньги восстанавливаются мелиорационные системы, распахиваются давно заброшенные поля. Сам свинокомплекс модернизирован еще семь лет назад. Техника кормит животных, убирает навоз и следит за микроклиматом. А люди сосредоточились на селекции и контроле качества.

ДМИТРИЙ ПАВЧЕНКОВ, ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ «ПСКОВАГРОИНВЕСТ»:

За основу селекции взята советская еще порода скороспелая мясная ленинградский тип был взят. Народ хочет более мясное направление, поэтому мы приливали кровь и датскую генетику и французскую генетику.

Четыре года назад был полностью реконструирован участок переработки. Здесь из свежего охлажденного мяса по ГОСТу изготавливают колбасы, сосиски и мясные деликатесы. После введения продуктового эмбарго предприятию удалось прочно закрепиться на псковском рынке. Теперь, уверяет руководство, даже если границы для западных сельхоз товаров откроются, конкуренцию выдержат, и псковичи смогут выбрать качественную местную продукцию.

Андрей Удалов