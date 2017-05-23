Ограждений нет, или посторонним вход разрешен: нарушения безопасности на островских очистных сооружениях выявила прокуратура

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.05.2017 11:29

Островская межрайонная прокуратура выявила нарушения на местных очистных сооружениях. Осмотр предприятия был проведён в ходе проверки по противодействию терроризму. Специалисты зафиксировали, что на территории отсутствуют ограждения по периметру и обнаружили многочисленные лазы и проёмы.

В итоге проникнуть на очистные сооружения без препятствий может любой желающий. Это представляет опасность не только с точки зрения терроризма, но и создаёт угрозу для работы очистных сооружений и окружающей среды. Для устранения нарушений руководителю предприятия внесено представление прокуратуры.

МАРИНА БОГДАНОВА, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК ОСТРОВСКОГО МЕЖРАЙОННОГО ПРОКУРОРА:

На протяжении уже последних нескольких лет эта тема поднимается и на совещаниях различного рода рассматривается. Изыскивается возможность привлечения денежных средств как муниципалитета, так и собственных денежных средств предприятия. Но до настоящего времени пока необходимого финансирования не выделено. Поэтому мы очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решён при помощи нашего акта прокурорского реагирования.

Ирина Коваленко