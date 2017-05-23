«Вокруг школы в деревне вся жизнь!»: закроют ли школу в «Лютых болотах» и к чему это приведет?

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.05.2017 11:19

Жители деревни Лютые Болоты Порховского района обеспокоены возможным закрытием в их деревне Заборовской школы. Расходы на образовательное учреждение велики, а учатся здесь всего тринадцать человек.

Пока официальных документов, подтверждающих ликвидацию, говорит руководство школы, нет, но учителя отмечают: родителей школьников уже попросили написать заявления о переводе детей в новую школу - Славковскую. Она находится в двенадцати километрах от Лютых Болот, а это значит, что ребятам придется значительную часть своего времени тратить не на учебу, а на дорогу. Кстати, некоторые дети живут и вовсе, в сорока километрах от новой школы. Долгое путешествие по этим краям весной и осенью, отмечают люди, не из приятных: автобус вязнет в грязи, в которую превращаются грунтовые дороги. Что делать в сложившейся ситуации восьми педагогам - пока тоже никто не знает: им предложили трудоустроиться в Славковскую школу, но согласились на это не все: говорят, ездить слишком далеко и неудобно. В деревне сами местные жители против закрытия образовательного учреждения: говорят, с его исчезновением Лютые Болоты лишатся своего самого настоящего культурного центра.

ТАТЬЯНА КУЖЕВА, АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВА, ЖИТЕЛЬНИЦЫ ДЕВРЕВНИ ЛЮТЫЕ БОЛОТЫ:

Дети нам концерты к каждому празднику готовят, и к Новому году, и на девятое последний был концерт. Ну, жизнь, жизнь! Школа, вокруг школы вся жизнь в деревне получается! Школа нужна, конечно, здесь. Здание хорошее, ремонт: СПК все время руководитель деньги выделяет, дровами обеспечивает.

В Управлении образования Псковской области рассказали: документы, касающиеся закрытия Заборовской школы, совсем недавно поступили на рассмотрение специальной региональной комиссии, которая только даст заключение о необходимости ликвидации образовательного учреждения; когда это будет сделано - неизвестно. При этом окончательное решение по вопросу принимает районное Собрание депутатов, в данном случае Порховское, как учредитель школы. По словам начальника регионального Управления образования Александра Седунова, местным властям, чтобы избежать паники, следовало бы ещё раз встретиться с жителями деревни и родителями учеников: обсудить с ними все за и против; рассказать им о преимуществах новой школы; о том, как дети будут доставляться на учебу.

АЛЕКСАНДР СЕДУНОВ, НАЧАЛЬНИК ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Мы считаем, что прежде чем закрывать школу, необходимо взвесить все последствия, прежде всего по доступности образования, по качественному образованию, по устройству педагогических работников, и насколько это будет ущемлять или не ущемлять права, как это скажется на образовании наших детей. Родитель вправе выбирать, где он будет, безусловно, учить своего ребенка. Я ещё раз хочу отметить, что никаких настойчивых рекомендаций по закрытию школы никто ни коим образом не давал.

Виктория Парфенова