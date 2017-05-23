«Горжусь им и продолжаю его путь, служа Родине»: участник акции «Мой солдат победы» Олег Толкачёв рассказал о своём прадедушке-фронтовике

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.05.2017 10:55

Каждый день наш телепроект "Мой солдат Победы" пополняется новыми вашими историями. Принять участие в нем может каждый, просто оставив заявку на нашем сайте «гтркпсков.ру». Сегодня о своём героическом прадеде рассказывает курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Олег Толкачев.

ОЛЕГ ТОЛКАЧЕВ, КУРСАНТ 4 КУРСА ПСКОВСКОГО ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ:

Мой прадедушка - Скороходов Федор Алексеевич, родился он в 1918 году в селе Никольское Воронежской области, где и проживал с большой семьей до 1938 года. Был призван в армию, воевал в Финляндии, прошел всю Финскую войну и далее остался в армии, и война его уже настигла в Великую Отечественную. Он дослужился от рядового до старшего лейтенанта, воевал на волоколамском, тверском направлениях, защищал свою родину Воронеж, от Воронежа дошел с боями до Кенигсберга, где война и закончилась, далее три года до 48 года служил в погранвойсках Украинской ССР. Мой дедушка, не любил говорить о войне, как рассказывала его бабушка, сколько они не допытывались, прадедушка не рассказывал, он всегда говорил, что ему очень больно вспоминать и не хотел. Я очень горжусь ими и поступками моего дедушки, потому что десять лет отслужить в армии в военное время, это многого стоит. Я можно сказать продолжаю его путь, по защите Родины, службе народу.

Иван Павлов