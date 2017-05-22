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На псковском железнодорожном вокзале проходят съемки нового фильма Дмитрия Месхиева о выпускниках интерната

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Категория: Вести-Псков
Создано 22.05.2017 17:44

На псковском железнодорожном вокзале проходят съемки нового фильма Дмитрия Месхиева о выпускниках интернатаСегодня на псковском железнодорожном вокзале проходят съемки нового фильма с рабочим названием «Преданные». По словам режиссера Дмитрия Месхиева, это молодежная картина про выпускников интерната. Соавтор сценария и исполнитель главной роли - народный артист России Сергей Гармаш.

В фильме также снимаются Ирина Разанова, Ирина Рахманова, Евгений Ткачук. Завершить картину хотят в январе следующего года. Планируется, что псковичи смогут увидеть премьеру "Преданных" в феврале две тысячи восемнадцатого.

Толкачева Алина


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