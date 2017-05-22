На псковском железнодорожном вокзале проходят съемки нового фильма Дмитрия Месхиева о выпускниках интерната

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.05.2017 17:44

Сегодня на псковском железнодорожном вокзале проходят съемки нового фильма с рабочим названием «Преданные». По словам режиссера Дмитрия Месхиева, это молодежная картина про выпускников интерната. Соавтор сценария и исполнитель главной роли - народный артист России Сергей Гармаш.

В фильме также снимаются Ирина Разанова, Ирина Рахманова, Евгений Ткачук. Завершить картину хотят в январе следующего года. Планируется, что псковичи смогут увидеть премьеру "Преданных" в феврале две тысячи восемнадцатого.

Толкачева Алина