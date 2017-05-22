Спортивное будущее Пскова обсуждали на дебатах участники предварительного голосования партии «Единая Россия»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.05.2017 20:41

В Пскове завершились дебаты участников предварительного голосования партии "Единая Россия". Кандидат, за которого на предварительных выборах проголосует большинство, будет участвовать в выборах в Городскую Думу.

На то, чтобы раскрыться как кандидат, у участников предварительного голосования есть примерно десять-пятнадцать минут. Три - на выступление, по две минуты для ответов на вопросы. К теме: «Поддержка молодёжи и развитие спорта», кандидаты относили и патриотическое воспитание, и работу с инвалидами, но больше говорили именно о здоровом образе жизни. Один из местных жителей отметил, для него играть в любимый футбол в этом городе нет никакой возможности.

ЯРОСЛАВ ХОДОС, ВЫПУСКНИК ВЕЛИКОЛУКСКОЙ АКАДЕМИИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА:

В городе Пскове молодёжь в плане спорта как-то очень плохо развивается, даже на примере Великих Лук, я вижу, как все жители от младшего поколения до старшего занимаются спортом, в Пскове такого нет.

Отсутствие спортивных сооружений, стадионов - проблема, которую затронули на дебатах многие кандидаты «Единой России». Запсковье - один из проблемных районов, здесь нет своего стадиона, а придомовые площадки заброшены.

ДЕНИС ИВАНОВ, УЧАСТНИК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ":

На сегодняшний момент самое основное, что я вижу - попытаться раскачать самих людей. Люди, которые живут на этой территории, в моём округе, у них существуют советские заброшенные площадки, попытаться эти площадки совместно реанимировать.

Внимание к маленьким спорт площадкам сейчас особенно важно. Основным псковским стадионом уже занялись местные власти. В ближайшие два года "Машиностроитель" будет реконструирован.

АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ГОРОДА ПСКОВА:

Будут выделены средства из федерального бюджета, область тоже поддержит финансово, сейчас готова уже проектная документация, готовятся материалы для подачи в Главгосэкспертизу. Мы надеемся, что к 2019 году псковичи увидят новый стадион.

Дебаты для участников предварительного голосования - своеобразная тренировка. С этой недели им предстоит самое сложное: встреча с избирателями. А уже в это воскресение состоится само предварительное голосование.

Регина Кадырова, Наталья Барарь, Василий Нордэн