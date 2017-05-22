logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости

Спортивное будущее Пскова обсуждали на дебатах участники предварительного голосования партии «Единая Россия»

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 22.05.2017 20:41

Спортивное будущее Пскова обсуждали на дебатах участники предварительного голосования партии «Единая Россия»В Пскове завершились дебаты участников предварительного голосования партии "Единая Россия". Кандидат, за которого на предварительных выборах проголосует большинство, будет участвовать в выборах в Городскую Думу.

На то, чтобы раскрыться как кандидат, у участников предварительного голосования есть примерно десять-пятнадцать минут. Три - на выступление, по две минуты для ответов на вопросы. К теме: «Поддержка молодёжи и развитие спорта», кандидаты относили и патриотическое воспитание, и работу с инвалидами, но больше говорили именно о здоровом образе жизни. Один из местных жителей отметил, для него играть в любимый футбол в этом городе нет никакой возможности.

ЯРОСЛАВ ХОДОС, ВЫПУСКНИК ВЕЛИКОЛУКСКОЙ АКАДЕМИИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА:
В городе Пскове молодёжь в плане спорта как-то очень плохо развивается, даже на примере Великих Лук, я вижу, как все жители от младшего поколения до старшего занимаются спортом, в Пскове такого нет.

Отсутствие спортивных сооружений, стадионов - проблема, которую затронули на дебатах многие кандидаты «Единой России». Запсковье - один из проблемных районов, здесь нет своего стадиона, а придомовые площадки заброшены.

ДЕНИС ИВАНОВ, УЧАСТНИК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ":
На сегодняшний момент самое основное, что я вижу - попытаться раскачать самих людей. Люди, которые живут на этой территории, в моём округе, у них существуют советские заброшенные площадки, попытаться эти площадки совместно реанимировать.

Внимание к маленьким спорт площадкам сейчас особенно важно. Основным псковским стадионом уже занялись местные власти. В ближайшие два года "Машиностроитель" будет реконструирован.

АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ГОРОДА ПСКОВА:
Будут выделены средства из федерального бюджета, область тоже поддержит финансово, сейчас готова уже проектная документация, готовятся материалы для подачи в Главгосэкспертизу. Мы надеемся, что к 2019 году псковичи увидят новый стадион.

Дебаты для участников предварительного голосования - своеобразная тренировка. С этой недели им предстоит самое сложное: встреча с избирателями. А уже в это воскресение состоится само предварительное голосование.

Регина Кадырова, Наталья Барарь, Василий Нордэн


SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Kinza
соавтор
Россия 1
В рифму
Авто-трэвл
Россия 24
Витрум
Хлебосол
Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4