О предстоящем Всероссийском Пушкинском празднике поэзии говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 23 мая с 7.18

23 мая в эфире «Стартовой площадки» будем говорить о предстоящем Всероссийском Пушкинском празднике поэзии с гостями программы: руководителем отдела рекламы и продвижения псковской Театрально-концертной дирекции ‒ Ириной Жуковой и помощником художественного руководителя Театрально-концертной дирекции – Дмитрием Волхоновым.
Слушайте 23 мая с 7:18 на "Радио России-Псков". Звоните нам и задавайте вопросы нашим гостям по телефону прямого эфира 66-27-47.
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