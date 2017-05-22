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О предстоящем Всероссийском Пушкинском празднике поэзии говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 23 мая с 7.18

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Категория: Вести-Псков
Создано 22.05.2017 16:31

О предстоящем Всероссийском Пушкинском празднике поэзии говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 23 мая с 7.1823 мая в эфире «Стартовой площадки» будем говорить о предстоящем Всероссийском Пушкинском празднике поэзии с гостями программы: руководителем отдела рекламы и продвижения псковской Театрально-концертной дирекции ‒ Ириной Жуковой и помощником художественного руководителя Театрально-концертной дирекции – Дмитрием Волхоновым.

Слушайте 23 мая с 7:18 на "Радио России-Псков". Звоните нам и задавайте вопросы нашим гостям по телефону прямого эфира 66-27-47.

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