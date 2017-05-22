Ведущие европейские технологии и ставка на экологичность: достижения и перспективы свиноводческого комплекса «Идаванг»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.05.2017 17:05

Один из крупнейших свиноводческих комплексов Идаванг в Островском районе завершил посевную. На предприятии сажают рожь, рапс, ячмень, озимую и яровую пшеницу, тритикале, бобы и горох. В этом году используется более пяти тысяч гектаров. Урожай пойдет на корма для поголовья свиней, которых более пятидесяти тысяч. На производстве используются ведущие европейские технологии в растениеводстве и животноводстве.

Еженедельно «Идаванг» реализует более двухсот тонн свиного мяса в Псковской и Ленинградской областях. Агрокомплекс использует новейшую высокотехнологичную технику. Кормление и уборка навоза полностью автоматизированы. А система канализации и внесения удобрений делает предприятие самым экологически чистым в регионе.

Один из немногих в России, и единственный на Северо-Западе уникальный агрегат «Агрометер» вносит удобрение на поля. Длина размаха его крыльев – 36 метров, а шланг-магистраль, который тянется за ним, позволяет избежать протечек и загрязнений. «Идаванг» в своем производстве применил современную систему переработки свиного навоза, которая позволяет быть предприятию эффективным, прибыльным и самым экологически чистым в регионе. Автоматика, которая применяется на свинокомплексе, убирает отходы производства из свинарников и разделяет их на фракции в герметичных колодцах.

АНДРЕЙ ЕГОРОВ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ООО «ИДАВАНГ»:

Высокостойкие полимерные материалы - лагуны сделаны двойным слоем. Позволяющие, чтобы не происходило никаких утечек, как большой пакет. Дальше они хранятся в так называемых пакетах, лагунах. И дальше уходят на поля как органическое удобрение.

В прошлом году предприятие полностью отказалось от использования дизеля для отопления. Новая котельная топится соломой собственного производства – это выгодно и сокращает выбросы CO2 в атмосферу. Еще одно нововведение, которое уже три месяца осваивает «Идаванг» – это отжим рапса. Ежегодно предприятие сеет большое количество этой культуры. Высушенный рапс отправляют под пресс. За месяц производят 25 тонн рапсового масла, которое применяют в изготовлении кормов. Собственное производство позволяет экономить и следить за качеством и экологической чистотой продукции.

ЕВГЕНИЙ ХУДЯКОВ, МЕНЕДЖЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОРМОВ:

У нас получается 9 видов кормов для самых маленьких, когда рождаются, и до свиноматок. Чем меньше поросенок, тем корм лучше. Там молоко добавляется сухое. И больше добавок. Чем больше свинья, тем меньше добавок.

За несколько лет «Идаванг» сформировал успешную команду специалистов. Если первоначально найти на селе дисциплинированных и заинтересованных работников было сложно, то сейчас, благодаря хорошим условиям труда и использованию современной техники, образовался конкурс – 7 человек на место. В ближайшее время предприятие планирует заняться и профориентацией молодежи и старшеклассников.

СЕРГЕЙ МАМРОСЕНКО, МЕНЕДЖЕР РАСТЕНИЕВОДСТВА:

То есть ребятам нравится, техника у нас вся импортная, работать интересно, если есть голова на плечах. Зарплаты тоже у нас: минимальная 20 тысяч, приработки, бонусная система. За сезон зарплаты до 70 тысяч за уборку, особенно комбайнеры-передовики, там и до 100 доходит.

Совсем недавно механизаторы закончили посевную. В этом году планируют убрать более пяти тысяч гектаров рапса, пшеницы, ячменя, и даже бобов и гороха. Озимые на полях «Идаванга» перезимовали хорошо, поэтому этот год аграрии считают перспективным.



Андрей Удалов, Василий Нордэн