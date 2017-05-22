В Пскове прошла пресс-конференция, посвященная безопасности медицинских работников

Безопасность медицинских работников обсудили сегодня на пресс-конференции представители СМИ, правоохранительных органов, скорой помощи и Комитета здравоохранения области. Поводом послужили участившиеся случаи нападения на бригады скорой помощи. Только за этот год таких было два.
В марте с переломом носа и сотрясением головного мозга в больницу был доставлен водитель скорой. В мае нетрезвый мужчина, отказавшись от медицинской помощи, попытался проникнуть в кабину автомобиля, при этом ударил в лицо фельдшера. Случаи нападения на медицинских работников, отметил главный врач станции скорой помощи Михаил Мартынов, были всегда. В год их около пяти. Но за последнее время, рассказал он, участились угрозы и хамство. На федеральном уровне сейчас рассматривают поправки для ужесточения законодательства за противоправные действия, препятствующие оказанию медицинской помощи.
ИГОРЬ ПОТАПОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И ФАРМАЦИИ:
Здесь есть два способа воздействия, один чисто юридический, второй моральный, через ваши СМИ хочу обратиться к жителям Пскова, с пониманием относиться к тем трудностям, в которых работает отрасль, к тем проблемам, в которых работает отрасль, это в первую очередь кадровый дефицит и с пониманием относиться и к возможным случаям задержки оказания медпомощи.
Наталья Барарь
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