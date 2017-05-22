О нападениях на медработников и о том, что грозит за такие поступки, говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (22 мая) в 18.10

В Госдуму внесен закон об ужесточении ответственности за нападение на медработников. По статистике Минздрава, за последние шесть лет в России совершено 1200 нападений на медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей.
Сообщения о новых случаях агрессии в отношении врачей поступают чуть ли не ежедневно. Не исключением стал и наш регион. Какая ответственность грозит за такие поступки, почему их становится все больше? Обсудим в программе «Постфактум».
Слушайте сегодня (22 мая) в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков».
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