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О нападениях на медработников и о том, что грозит за такие поступки, говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (22 мая) в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 22.05.2017 15:37

О нападениях на медработников и о том, что грозит за такие поступки, говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (22 мая) в 18.10В Госдуму внесен закон об ужесточении ответственности за нападение на медработников. По статистике Минздрава, за последние шесть лет в России совершено 1200 нападений на медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей.

Сообщения о новых случаях агрессии в отношении врачей поступают чуть ли не ежедневно. Не исключением стал и наш регион. Какая ответственность грозит за такие поступки, почему их становится все больше? Обсудим в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня (22 мая) в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков».

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