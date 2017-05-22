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Три сотни студентов и курсантов из городов России и Белоруссии примут участие в научно-спортивно-творческом фестивале «Псковское вече»

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Категория: Вести-Псков
Создано 22.05.2017 15:33

Три сотни студентов и курсантов из городов России и Белоруссии примут участие в научно-спортивно-творческом фестивале «Псковское вече» Сегодня в Псковском филиале Академии ФСИН России стартовал десятый международный научно-спортивно-творческий фестиваль "Псковское вече". В нём принимают участие триста студентов и курсантов из разных городов России и Белоруссии. В пятидневной программе фестиваля - круглые столы, олимпиады, семинары, интеллектуальные игры, спортивные соревнования и концерты.

Основная часть фестиваля - научная, посвящена правовым вопросам, к примеру, проблемам противодействия преступности, антикоррупционной деятельности в уголовно-исполнительной системе и актуальным вопросам подготовки сотрудников силовых структур. В завершении фестиваля традиционно всех участников ждёт бал и гала-концерт.

ЮРИЙ ПАНИН, НАЧАЛЬНИК ПСКОВСКОГО ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ:
Мы, как организаторы, ежегодно стараемся повысить статус нашего мероприятия, расширить географию. Неделя, которую проведут здесь курсанты и студенты, насыщена различного рода мероприятиями, которые позволят им проявить свои таланты, знания, умения в полной мере, обрести новых друзей.

Наталья Барарь


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