Островские школьники предложили свои варианты благоустройства Парка Победы в Острове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.05.2017 10:08

Конкурс на лучшую презентацию прошел в рамках Дня молодежных организаций. Учащиеся школ в творческой форме рассказали губернатору о том, каким видят парк. Так, после реконструкции в нем должны быть новые скамейки, освещение, кафе, зона для экстремальных видов спорта, зона с бесплатным Интернетом, амфитеатр, а также обновленный фонтан.

Губернатор отметил, что школьники тщательно подошли к работе и многие предложения уже можно добавлять в смету. Добавим, на реконструкцию островского парка в рамках проекта партии «Единая Россия» «Парки малых городов» выделено около трех миллионов рублей, но глава региона пообещал рассмотреть вопрос о выделении еще и дополнительных средств.

Андрей Удалов