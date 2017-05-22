Островские школьники предложили свои варианты благоустройства Парка Победы в Острове

Конкурс на лучшую презентацию прошел в рамках Дня молодежных организаций. Учащиеся школ в творческой форме рассказали губернатору о том, каким видят парк. Так, после реконструкции в нем должны быть новые скамейки, освещение, кафе, зона для экстремальных видов спорта, зона с бесплатным Интернетом, амфитеатр, а также обновленный фонтан.
Губернатор отметил, что школьники тщательно подошли к работе и многие предложения уже можно добавлять в смету. Добавим, на реконструкцию островского парка в рамках проекта партии «Единая Россия» «Парки малых городов» выделено около трех миллионов рублей, но глава региона пообещал рассмотреть вопрос о выделении еще и дополнительных средств.
Андрей Удалов
|
Май 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4