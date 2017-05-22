Язык искусства, не знающий предубеждений и границ: фестиваль «Другое искусство» завершился в Пскове

Фестиваль "Другое искусство" завершился на этих выходных в Пскове. По задумке организаторов, все мероприятия фестиваля проходили на разных локациях, чтобы максимально большое количество горожан смогло увидеть тех, на кого обычно привыкли не обращать внимания: инвалиды, беспризорники, трудные подростки. А ведь место в искусстве есть для всех.
От шутливого клуба анонимных целовальщиков, до откровенного рассказа о первых потерях. Спектакль театральной мастерской "Гвозди" - "Первый раз" о мире подростков, хрупких в своём желании показаться сильными, о взрослых, которые из этих подростков вырастают, по пути теряя способность отпускать свою боль.
В основу пьесы легли интервью реальных людей, которые записывали сами юные актёры. Но грань между словами респондентов и откровениями артистов едва видна.
ИВАН АНДРЕЕВ, ВОСПИТАННИК ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ "ГВОЗДИ":
Каролина, девчонка, которая пела армянскую песню, я в этот момент погружался в эту песню. И ты даже не знаешь этот язык, но ты полностью его чувствуешь.
Изначально спектакль задумывался как полностью инклюзивный проект, с участием слабослышащих, но по ходу дела проект разделился на две части, инклюзивное музыкальное представление и самостоятельную пьесу.
ЕВГЕНИЯ ЛЬВОВА, РЕЖИССЁР ДЕТСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ШКОЛЫ-МАСТЕРСКОЙ "ГВОЗДИ":
- Элементы жестового языка вы всё равно добавили в спектакль.
- А это не мы добавили, просто вчера во время прогона девочки переговаривались, как они делают регулярно в транспорте, на уроках, на дактиле. Я так поняла, что подросткам он понравился, потому что никто его не понимает к их счастью, и они переговаривались и я говорю: о, давайте так и будет.
Жестовый язык - отдельный организм, со своей грамматикой и фразеологизмами, объясняет уже после спектакля артистам Алексей Знаменский. Актёр и режиссёр - мастер исполнения жестовой песни. Он может говорить, но на мастер-классе принципиально использует только жесты. Жестовый язык снимает ограничения придуманные социумом: хочешь петь, но нет слуха или голоса - пой жестами.
АЛЕКСЕЙ ЗНАМЕНСКИЙ, АКТЁР, РЕЖИССЁР:
Жестовое пение может дать слышащему человеку чувство пластичности, много чего может дать. Жестовый язык самый-самый красивый язык.
Ещё одно субботнее событие - баннерная выставка. Баннеры-облака повисли прямо между деревьями. На полупрозрачной и от этого меняющейся ежеминутно ткани - иллюстрации, нарисованные воспитанниками Центра лечебной педагогики. Формально фестиваль подошёл к концу. Но Пушкинская улица ещё долго будет напоминать о том, что есть "Другое искусство".
Регина Кадырова, Василий Нордэн
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