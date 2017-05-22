Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.05.2017 11:48

Состязание ШЕСТОЙ, и ПОСЛЕДНЕЙ, ТРОЙКИ участников радиоконкурса молодых поэтов Псковской области "В риFMу" завершено досрочно! Решение о досрочном выборе победителя было принято в связи с тем, что последнему полуфиналисту необходимо время для подготовки к полуфиналу и, кроме того, потому что нужно успеть провести жеребьевку полуфиналистов.

Авторитетное жюри сегодня сообщило нам свое решение: большинством голосов победителем выбрана Анастасия Лидова и ее стихотворение "Открывай мою душу...".

Мнение жюри не совпало с выбором радиослушателей: 62 % голосов в интернет-голосовании было отдано Лере Барановской. Однако, по правилам нашего конкурса, приоритетным является именно решение жюри, и, так как у жюри при выборе победителя разногласий не возникло, полуфиналисткой становится Анастасия Лидова. Стихи победительницы и других участников в авторском исполнении можно найти здесь.

Мы поздравляем Анастасию с победой и ждем ее в полуфинале!