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Злостные должники в Порхове и Дедовичах останутся без газа

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Категория: Вести-Псков
Создано 22.05.2017 11:15

Злостные должники в Порхове и Дедовичах останутся без газаВ Порхове и Дедовичах злостные должники останутся без газа. Там региональная газовая компания прекратила поставку топлива предприятиям Теплосетей. В общей сложности они должны более тридцати четырёх миллионов рублей, и при этом не исполняют график погашения просроченной дебиторской задолженности.

Такая же участь ждёт ещё несколько муниципалитетов, которые не исполняют свои долговые обязательства. Теплосети Псковского, Великолукского, Невельского, Новосокольнического, Островского и Дновского районов за потребленный газ задолжали сто семьдесят семь миллионов рублей.

Татьяна Борисова


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