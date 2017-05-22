Злостные должники в Порхове и Дедовичах останутся без газа

В Порхове и Дедовичах злостные должники останутся без газа. Там региональная газовая компания прекратила поставку топлива предприятиям Теплосетей. В общей сложности они должны более тридцати четырёх миллионов рублей, и при этом не исполняют график погашения просроченной дебиторской задолженности.
Такая же участь ждёт ещё несколько муниципалитетов, которые не исполняют свои долговые обязательства. Теплосети Псковского, Великолукского, Невельского, Новосокольнического, Островского и Дновского районов за потребленный газ задолжали сто семьдесят семь миллионов рублей.
Татьяна Борисова
|
Май 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4