Злостные должники в Порхове и Дедовичах останутся без газа

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.05.2017 11:15

В Порхове и Дедовичах злостные должники останутся без газа. Там региональная газовая компания прекратила поставку топлива предприятиям Теплосетей. В общей сложности они должны более тридцати четырёх миллионов рублей, и при этом не исполняют график погашения просроченной дебиторской задолженности.

Такая же участь ждёт ещё несколько муниципалитетов, которые не исполняют свои долговые обязательства. Теплосети Псковского, Великолукского, Невельского, Новосокольнического, Островского и Дновского районов за потребленный газ задолжали сто семьдесят семь миллионов рублей.

Татьяна Борисова