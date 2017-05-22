Получить кирпичом по голове или утонуть в канализационных отходах ‒ страхи, каждый день одолевающие жителей одного из домов в Острове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.05.2017 11:10

Жильцы двухэтажки на улице Суворова в Острове боятся выходить из собственного дома. В любой момент с крыши на головы людям могут упасть кирпичи. Жильцы несколько раз обращались в свою управляющую компанию, но результата пока так и не добились. Ещё одна проблема, которую тоже не раз озвучивали жители - канализация. Выгребная яма у дома регулярно переполняется, и отходы стекают в придорожные канавы.

Ухаживать за небольшим палисадником жильцам дома номер девятнадцать на улице Суворова приходится с риском для жизни: того и гляди с крыши "прилетит" кирпич. А то и не один. Старая вытяжная труба рассыпается на глазах. Ежедневно опасность подстерегает людей и с другой стороны дома. А это, говорят жильцы, гораздо серьезнее того же палисадника.

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА, ЖИЛЕЦ ДОМА №19 ПО УЛ. СУВОРОВА:

Около подъездов люди с детьми выходят, семьи. Дети бегают. Это же ведь неприятно, и люди опасаются из-за всего из-за этого.

С просьбой навести порядок на крыше в свою управляющую компанию жильцы обращались не раз. Впрочем, как и с проблемой выгребной ямы, которая переполняется буквально каждую неделю. Содержимое канализации вытекает не только в придорожные канавы, но и заполняет ванны и унитазы квартир на первых этажах. Об этих двух бедах в управляющей компании хорошо знают, говорят жильцы. Но воз и ныне там.

ОЛЬГА ТУИЩЕВА, ЖИЛЕЦ ДОМА №19 ПО УЛ. СУВОРОВА:

И никому никакого дела. Как можем, так и существуем. Ничего не можем сделать сами. Конечно, возмущает, но что мы можем сделать?

В управляющей компании «ГУЖФ» нам рассказали: о проблемах знают отлично. Но сети канализации и выгребная яма, которые нуждаются в срочном капремонте, общедомовое имущество, а это уже не вотчина УК. Дом принадлежит Министерству обороны, и именно оно должно помочь жильцам с ремонтом. Временное решение проблемы - регулярная откачка канализации. Но на это в управляйке тоже нет средств.

ВАДИМ ФЕДОСЕЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ООО "ГУЖФ":

Три тысячи машина стоит. Я за раз выкачиваю 8 машин. 24 тысячи. И если так постоянно выкачивать, три-четыре раза в месяц, представляете? А я всего 100 тысяч собираю с этого дома. Там полностью капитальный ремонт надо. Обратился в Министерство обороны, уже не первый раз туда обращаюсь. Но ответа пока нет от них никакого.

По словам руководителя Управляющей компании, обращался он и в военную прокуратуру. Тоже пока безрезультатно. Тем не менее, заверил нас Вадим Федосеев, он намерен и дальше добиваться реакции и, главное, финансирования от Минобороны. Что касается ремонта трубы на крыше и обеспечения безопасности жильцов, то этот вопрос коммунальщики пообещали решить сегодня.

Ирина Коваленко, Александр Калинин