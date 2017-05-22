Свиноводческий комплекс «Идаванг» завершил посевную

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.05.2017 10:56

Один из крупнейших свиноводческих комплексов «Идаванг» в Островском районе завершил посевную. На предприятии сажают рожь, рапс, ячмень, озимую и яровую пшеницу, тритикале, бобы и горох. В этом году используется более пяти тысяч гектаров. Урожай пойдет на корма для поголовья свиней.

Агрокомплекс использует новейшую высокотехнологичную технику. Кормление и уборка навоза полностью автоматизированы. А система канализации и внесения удобрений делает предприятие одним из самых экологичных на Северо-Западе.

СЕРГЕЙ МАМРОСЕНКО, МЕНЕДЖЕР РАСТЕНИЕВОДСТВА:

В 15 году урожай был, мы обеспечили себя полностью кормами. Прошлый год был не очень, сами видели какая погода была, заливало весь август. Нам, чтобы хватало кормить свиней надо около 25 тысяч тонн зерна, в том году мы убрали где-то 20. Чуть-чуть не хватило. В этом году озимые перезимовали очень хорошо, год перспективный, будем стараться убрать все в сроки и обеспечить наше животноводство кормами.

Андрей Удалов