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«Собирали по крупицам»: истории жизни еще сорока четырех участников Великой Отечественной войны из Островского района войдут в новый том книги «Солдаты Победы»

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Категория: Вести-Псков
Создано 22.05.2017 10:52

«Собирали по крупицам»: истории жизни еще сорока четырех участников Великой Отечественной войны из Островского района войдут в новый том книги «Солдаты Победы»Ещё сорок четыре участника Великой Отечественной войны из Островского района станут героями очередного тома книги "Солдаты Победы". Их фотографии и краткие биографии размещены на выставке в Острове в областном военно-историческом музее. Вся информация об этих людях собиралась буквально по крупицам из разных источников.

О ком-то рассказали родственники, сведения о других помогли восстановить в военкомате и библиотеке. К сожалению, не удалось найти фотографии военного времени для каждого из участников, поэтому на выставке представлены снимки разных лет.

ЕЛЕНА МАРКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Информация вся достоверная, она собиралась по крупицам. Работа эта продолжается. Удалось нам сейчас восстановить 44 участника книги "Солдаты Победы", но работа еще будет продолжаться и в дальнейшем, так как действительно, еще очень много неизвестного в истории Великой Отечественной войны.

Ирина Коваленко


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