Более трехсот спортсменов из городов России и соседних стран приняли участие во II Псковском марафоне

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.05.2017 10:47

Больше трёхсот спортсменов приняли участие во втором Псковском марафоне. Легкоатлеты из нескольких российских регионов, а также из Латвии, Эстонии, Польши и Беларуси состязались на трёх дистанциях: классической - сорок два километра, двести метров, полумарафоне и марафоне по скандинавской ходьбе.

Возраст участников - от шестнадцати до восьмидесяти лет. Беговая трасса была проложена по набережным Псковы и Великой и по историческим улицам областного центра. Спортсмены пробежали вокруг Псковского Кремля и стен Окольного города.

ВАЛЕНТИНА И АЛЕКСАНДР ГОЛОВАЧЁВЫ, УЧАСТНИКИ II ПСКОВСКОГО МАРАФОНА:

Отлично! Великолепно! Организация во! Погода тоже не подвела. Замечательный город, красиво. Бежишь, дышишь свежим воздухом. Почаще такие мероприятия пусть город Псков проводит, а мы будем принимать участие.

Псковский марафон проходит в областном центре во второй раз. Главная задача такого праздника - пропаганда здорового образа жизни и приобщение населения к массовому спорту.

Ирина Коваленко