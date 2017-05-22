Более трехсот спортсменов из городов России и соседних стран приняли участие во II Псковском марафоне

Больше трёхсот спортсменов приняли участие во втором Псковском марафоне. Легкоатлеты из нескольких российских регионов, а также из Латвии, Эстонии, Польши и Беларуси состязались на трёх дистанциях: классической - сорок два километра, двести метров, полумарафоне и марафоне по скандинавской ходьбе.
Возраст участников - от шестнадцати до восьмидесяти лет. Беговая трасса была проложена по набережным Псковы и Великой и по историческим улицам областного центра. Спортсмены пробежали вокруг Псковского Кремля и стен Окольного города.
ВАЛЕНТИНА И АЛЕКСАНДР ГОЛОВАЧЁВЫ, УЧАСТНИКИ II ПСКОВСКОГО МАРАФОНА:
Отлично! Великолепно! Организация во! Погода тоже не подвела. Замечательный город, красиво. Бежишь, дышишь свежим воздухом. Почаще такие мероприятия пусть город Псков проводит, а мы будем принимать участие.
Псковский марафон проходит в областном центре во второй раз. Главная задача такого праздника - пропаганда здорового образа жизни и приобщение населения к массовому спорту.
Ирина Коваленко
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Май 2017
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