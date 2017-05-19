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О том, чем живут современные автоледи, узнаем в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 22 мая с 7.18

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Категория: Вести-Псков
Создано 19.05.2017 18:52

О том, чем живут современные автоледи, узнаем в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 22 мая с 7.18С современным ритмом жизни совершенно не удивительно, что количество женщин, садящихся за руль, неимоверно выросло. Среди них есть как простые водители, так и профессионалы.

О том, чем живут современные автоледи, поговорим с профессиональным гонщиком Ольгой Стебиховой.

Слушайте 22 мая с 7:18 на "Радио России-Псков". Звоните нам и задавайте вопросы нашему гостю по телефону прямого эфира 66-27-47
 

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