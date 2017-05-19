Светлана Журова: «Нужно быть поаккуратнее в оценках, за которые потом может быть стыдно»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.05.2017 15:38

Быть поаккуратнее в оценках, за которые потом может быть стыдно, порекомендовала спортсменам других стран первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова в интервью телеканалу «Россия 24. Псков». Она отметила, что для спорта сейчас существует один барьер – политика, и призвала уходить от излишней политизации.

В качестве примера Светлана Журова привела отношение к «независимым участникам Олимпиады», не выступающим под флагами своих стран из-за различных политических нюансов. Светлана Журова считает, что спортсмен должен иметь возможность выступить на соревнованиях «от себя». Она отметила, что нужно подходить с пониманием к таким решениям и не путать патриотизм с чрезмерной политизацией.

Цепина Анастасия