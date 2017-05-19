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Приграничное сотрудничество почти не попадает под санкции

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Категория: Вести-Псков
Создано 19.05.2017 15:33

Приграничное сотрудничество почти не попадает под санкцииОб этом в интервью телеканалу «Россия 24. Псков» сообщила первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, именно приграничное сотрудничество помогает сохранять отношения с другими странами при общих русофобских настроениях.

Псковскую область Светлана Журова считает привлекательной, в первую очередь, в качестве туристического кластера. По ее мнению, у региона неплохие перспективы, благодаря уникальному территориальному расположению: «одновременно и в центре России и на окраине».

Анастасия Цепина

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