Александр Цыбульский: «Я всегда верил в площадку Моглино»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.05.2017 15:31

Географическое положение и отношение администрации к развитию «Моглино» делает эту особую экономическую зону очень перспективной и динамично развивающейся. Таким мнением в интервью телеканалу «Россия 24. Псков» поделился заместитель Министра экономического развития РФ Александр Цыбульский.

Замминистра отметил: несмотря на то, что площадка еще очень молодая ‒ с момента официального открытия прошло всего полгода ‒ на ней изъявили желание работать уже 6 резидентов. При чем четверо из них ‒ европейские инвесторы. «Ставка, сделанная на расположении этой зоны в приграничном регионе, работает», ‒ уверено заявил Александр Цыбульский. При этом не стоит забывать, что проект особых экономических зон ‒ долгоиграющий и свою полную эффективность он покажет через 8-10 лет. «Я глубоко убежден, что у «Моглино» есть все перспективы стать одним из лидеров этого проекта», ‒ подчеркнул заместитель Министра экономического развития РФ.

Анастасия Цепина