Александр Цыбульский: «Я всегда верил в площадку Моглино»

Географическое положение и отношение администрации к развитию «Моглино» делает эту особую экономическую зону очень перспективной и динамично развивающейся. Таким мнением в интервью телеканалу «Россия 24. Псков» поделился заместитель Министра экономического развития РФ Александр Цыбульский.
Замминистра отметил: несмотря на то, что площадка еще очень молодая ‒ с момента официального открытия прошло всего полгода ‒ на ней изъявили желание работать уже 6 резидентов. При чем четверо из них ‒ европейские инвесторы. «Ставка, сделанная на расположении этой зоны в приграничном регионе, работает», ‒ уверено заявил Александр Цыбульский. При этом не стоит забывать, что проект особых экономических зон ‒ долгоиграющий и свою полную эффективность он покажет через 8-10 лет. «Я глубоко убежден, что у «Моглино» есть все перспективы стать одним из лидеров этого проекта», ‒ подчеркнул заместитель Министра экономического развития РФ.
Анастасия Цепина
|
Май 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4