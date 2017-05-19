«Узнали не на словах и не из фильмов»: технику и вооружение последнего образца увидели в Стругах Красных участники сбора командного состава ВДВ

Сегодня в регионе завершаются масштабные военные учения с применением техники последнего образца. Учения на полигоне Струги Красные состоялись в рамках сбора командного состава ВДВ. Это традиционное мероприятие, которое помогает всем десантным подразделениям работать, как единая система. На полигоне офицеры смогли увидеть работу новейших боевых машин и средств связи. Сейчас наша армия активно переоснащается, большой упор делается на улучшение коммуникации.
Время развёртывания этого комплекса РЭБ - всего пять минут. Основа - бронированная. Расширен радиус действия и функционал. Для сравнения - вот так выглядел комплекс РЭБ несколько лет назад. Новая техника в зоне боевых действий защитит экипаж, не позволит противнику привести в действие радиоуправляемые фугасы, сможет заглушить, уловить или расшифровать радиосигналы. Оборудование новейшее - даже при нынешнем стремительном развитии средств связи, эта техника будет актуальна годы.
А это уже демонстрация возможностей боевых машин десанта. Стреляют по движущимся целям с полутора километров. Модернизированные БМД-4 поступили на вооружение менее года назад. Работает без сбоев - делится впечатлениями экипаж этой красавицы.
ПАВЕЛ ЛЮБКИН, КОМАНДИР ПЕРВОГО ВЗВОДА БМД-4М:
Главное отличие данной машины, то что усилена огневая мощь за счёт орудия 2-70, орудийно-пусковой установки. Очень много электроники. И работа наводчика и командира намного становится проще.
За работой экипажей наблюдают офицеры ВДВ со всей страны. Их задача на этих сборах научиться работать как единая система.
Вот и пример боя с применением различной военной техники. Разведка докладывает о колонне из тридцати боевых машин условного противника. Мгновенно пересылая командованию даже фотоизображение местности. В дело вступает артиллерия.
После - очередь авиации. Прикрывают крылатых защитников БМД и ПЗРК. Они же отражают контратаку противника.
РУСЛАН ЕВДОКИМОВ, КОМАНДИР 11-Й ОТДЕЛЬНОЙ ДЕСАНТНО-ШТУРМОВОЙ БРИГАДЫ:
Одиннадцатая бригада дислоцируется в городе Улан-Удэ и она всего три года назад вошла в состав ВДВ. Это совсем другая тактика применения, совсем другие взгляды на боевую подготовку. И вот именно такие учебно-методические сборы для командного состава дают очень много.
Даже опытным офицерам 76-й дивизии есть чему поучиться на сборах. Мир меняется каждую секунду. И псковским воинам приходится стараться, чтобы подтверждать свой высокий статус. Получается. В этом году 104-й полк и первый батальон 234-го полка получили статус ударных.
АНДРЕЙ СЕРДЮКОВ, КОМАНДУЮЩИЙ ВДВ:
Это подразделения, которые, будем так говорить, эталонные по своему уровню укомплектованности, обеспеченности современным вооружением военной техники, ну, и самое главное, конечно, подготовки.
АЛЕКСЕЙ НАУМЕЦ, КОМАНДИР 76-Й ГВАРДЕЙСКОЙ ДЕСАНТНО-ШТУРМОВОЙ ДИВИЗИИ:
Это огромное доверие командующего ВДВ, это, соответственно, определённый спрос серьёзный. Это ответственность, которую я теперь несу перед всеми Воздушно-десантными войсками:
Полигон в Стругах Красных в этом году переоборудуют, что позволит более эффективно подготавливать военнослужащих именно для работы с новой техникой.
Регина Кадырова, Владимир Шагапов
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