«Тэфи» – наша! Фильма ГТРК «Псков» «Театр войны» удостоен престижной телевизионной премии

Короткометражный телефильм нашей телерадиокомпании «Театр войны» удостоен престижной телевизионной премии «Тэфи – Бессмертный полк». Церемония награждения состоялась накануне вечером в театре Российской армии в Москве. Призы в других номинациях получили телевизионщики "Первого канала", репортеры из Омска, представители ГТРК «Оренбург».
В номинации художественный фильм/сериал победила картина "Дорога на Берлин" - лента повествует об офицере связи и почти не говорящим по-русски рядовом, которые вместе выбираются из немецкого окружения и становятся настоящими друзьями. Документальный фильм наших коллег Никиты Ефимова и Мурада Камалова "Театр войны" стал лучшим в номинации короткометражный телевизионный фильм. Он рассказывает о наших современниках - реконструкторах событий времён Великой Отечественной. О том, зачем и как они восстанавливают ход сражений более чем, полувековой давности, и что значит для них это занятие. Ежегодно в мемориальный комплекс в Островском районе на «Линию Сталина» съезжаются реконструкторы, чтобы осуществить инсценировку тех событий и прочувствовать на себе, что испытывали советские бойцы.
Автор фильма, Никита Ефимов, сейчас проходит службу в рядах российской армии, своими эмоциями поделился с нами по телефону.
НИКИТА ЕФИМОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ ГТРК «ПСКОВ»:
Когда мы оказались на «Линии Сталина» нас так вдохновили эти люди, реконструкторы, которые так любят свое дело, которые им так увлечены. Мы просто были поражены этими людьми и попали в такую обстановку удивительную, где чувство времени действительно терялось. Мы работали с огромным увлечением. Очень здорово, что работу так высоко оценили. Это безумно приятно, получить такую высокую награду.
Кирилл Радион
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Май 2017
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