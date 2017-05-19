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Капитальные преобразования: в Великих Луках проходит масштабный капитальный ремонт домов

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Категория: Вести-Псков
Создано 19.05.2017 20:17

Капитальные преобразования: в Великих Луках проходит масштабный капитальный ремонт домов39 многоквартирных домов отремонтируют за год в Великих Луках по региональной программе капитального ремонта. Работу подрядных организаций контролируют специалисты областного центра. Приезжают с инспекциями, проверками, на месте помогают решить возникающие у строителей вопросы.

В подъездах уже стоят новенькие стеклопакеты и подоконники. Осталось покрасить внутренние откосы. Ремонта на Ленина, 18 не было больше тридцати лет. От перепадов температур дом потрескался. Строителям приходится сбивать всё до кирпичей и по новой наносить штукатурку.

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕНКО, ПРОРАБ:
В данный момент мы занимаемся штукатуркой цоколя, грунтовка, расчистка фасада, шпаклёвка, ремонт балконов. Сейчас наводим опалубку. Вот, фриз красивый будем делать, чтобы люди ходили и любовались.

Любоваться можно будет скоро, в первых числах июля. На капитальный ремонт таких домов отводится два месяца.

ДМИТРИЙ КОРЧАГИН, СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
В настоящее время ремонтируются крыши, фасады в основном. И на проектировании две подрядные организации - одна из Мурманска, другая псковская. Проектируют инженерные сети, которые мы в дальнейшем также на торги будем отдавать.

Вся работа под контролем областных специалистов. Кроме того, во время инспекций обсуждаются вопросы, которые возникают, как говорится, по ходу дела. Например, что делать с оконными проёмами заброшенных подвалов.
В какой цвет покрасят фасад пока не известно. По техническому заданию подрядчик обязан согласовать колеровку с местной администрацией, чтобы сохранить облик города. А с кровлей уже всё решено. Она будет шоколадного цвета. Все работы выполняются за счёт взносов населения на капремонт.

ДМИТРИЙ КОРЧАГИН, СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Хоть с каждым годом собираемость всё лучше и лучше, всё равно остаются жильцы, которые не довольны этим, что с них собирают дополнительные какие-то средства.

Не довольны, скорее, тем, что приходится ждать. Люди хотят, чтобы именно их дом быстрее отремонтировали. До Октябрьского, 33 очередь уже дошла.

СВЕТЛАНА СЛИВИНСКАЯ:
Крыша течь не будет. У меня на втором этаже не текла, на третьем текла. Давно живём, давно не было ремонта. Только в подъезде был ремонт и всё.

А ведь многоэтажка расположена в самом центре города, напротив Драматического театра, где завершается масштабная реконструкция. Наиболее активные жильцы дома познакомились со строителями, высказывают свои пожелания, но претензий к рабочим по большому счёту нет.

ТАТЬЯНА БАТУНИНА:
Они делают всё аккуратненько, всё за собой убирают, прибирают, ну, прекрасно, прекрасно. Никаких претензий, ничего нет, молодцы, одним словом молодцы. Дай Бог им здоровья. Нам нравится жить здесь и всё прекрасно, всё хорошо, а капитальный ремонт ещё лучше. Будем красивые.

Красивыми за этот год станут 39 городских домов. Таков план, который Фонд капитального ремонта намерен выполнить.

Лариса Чурикова, Юрий Павкин


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