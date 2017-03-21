«Кадровый дефицит и высокий коэффициент совместительства»: в регионе проходит мониторинг сферы здравоохранения

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.03.2017 17:07

В Псковской области Фонд независимого мониторинга "Здоровье" проводит проверку учреждений здравоохранения. Его руководитель - Эдуард Гаврилов, вместе с коллегами по Общероссийскому народному фронту сегодня познакомился с работой медучреждений Печорского района. Группа посетила фельдшерско-акушерские пункты Изборска и Нового Изборска и печорскую поликлинику.

Главная проблема учреждений - нехватка кадров. Из Изборска уехал врач, сейчас работает только фельдшер, а в районной поликлинике из шести положенных по штату терапевтов работает лишь один. Как показывает мониторинг ОНФ и фонда «Здоровье», кадровая проблема - следствие невысоких зарплат в здравоохранении.

ЭДУАРД ГАВРИЛОВ, ДИРЕКТОР ФОНДА НЕЗАВИСИМОГО МОНИТОРИНГА "ЗДОРОВЬЕ", ЧЛЕН ЦЕНТРАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ:

Я думаю, что в здравоохранении Псковской области, как в зеркале отражаются проблемы здравоохранения РФ, в первую очередь, это последствия тарифной политики, из-за этого у нас при увеличении финансирования здравоохранения, к сожалению, не растут заработные платы, к сожалению, снижаются объемы оказанной медицинской помощи, а низкие зарплаты приводят к очень жестокому кадровому дефициту и к очень высокому коэффициенту совместительства.

Иван Павлов