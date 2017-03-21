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«Двойку» с бассейном и ледовой ареной в Великих Луках могут сдать раньше срока. Подробности рабочей поездки губернатора на юг области смотрите в выпуске «Вести-Псков» в 20:44

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Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 21.03.2017 17:02

«Двойку» с бассейном и ледовой ареной в Великих Луках могут сдать раньше срока. Подробности рабочей поездки губернатора на юг области смотрите в выпуске «Вести-Псков» в 20:44«Двойку» с бассейном и ледовой ареной в Великих Луках могут сдать раньше срока. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован летом будущего года, рассказали сегодня губернатору Андрею Турчаку во время его рабочей поездки на юг области. Сейчас на месте идут работы по подготовке котлована. Также глава региона проконтролировал ход строительства путепровода и узнал, каким будет новый корпус великолукской школы номер шесть. Все подробности сегодня в вечернем выпуске «Вестей» в 20:45.

Надежда Прыгина

 

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