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Про детский летний отдых говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня 21 марта, в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 21.03.2017 15:47

Про детский летний отдых говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня 21 марта, в 18.10В преддверие летнего сезона родители уже задумываются о том, как организовать отдых своего ребенка во время каникул. Более пятисот родителей уже заявили о желании отправить своих детей в летние лагеря на территории нашего региона – об этом нам сообщили в центре детского отдыха и оздоровления Псковской области.

А накануне на заседании региональной администрации руководитель Управления образования Псковской области Александр Седунов рассказал о всех нюансах детского отдыха в этом году. Сколько будет стоить путёвка? Не опасно ли отправлять ребёнка в загородный лагерь? Что там происходит и кому поручают следить за Вашими детьми? – эти и другие вопросы обсудим сегодня в программе «Постфактум» и узнаем самую актуальную информацию.

Слушайте сегодня в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков». Звоните по телефону 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.
 

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