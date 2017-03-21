Сегодня международный день «солнечных людей»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.03.2017 15:03

Сегодня во всём мире отмечают Международный день людей с синдромом Дауна. К этой, как принято говорить, солнечной дате в Псковском центре "Лим-по-по" педагоги приготовили для своих воспитанников и их родителей настоящий праздник. Ребята продемонстрировали свои таланты: читали стихи, танцевали, делали зарядку и даже показывали навыки дрессировки собак.

В холле отделения ранней помощи детям открылась фотовыставка "Ты важна", героями которой стали мамы необычных деток. И в рамках празднования Дня человека с синдромом Дауна прошёл необычный флешмоб. Все сотрудники центра пришли на праздник в одном цветном носке, который символизирует хромосому. Именно эта хромосома отличает "солнечных" людей от обычных. Педагоги предложили всем гостям праздника разрисовать носок, чтобы почувствовать, каково это быть не таким, как все.

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ, ПАПА МАЛЬЧИКА С СИНДРОМОМ ДАУНА:

Я считаю, что, во-первых, надо любить не диагноз, надо любить ребенка, несмотря на то, какие у него особенности. У каждого из нас есть свои особенности, просто у кого-то их больше, у кого-то меньше, не надо обращать на них внимание, работать над воспитанием ребенка, его обучением и, главное, любить его.

Дина Перевозчикова