Сегодня Международный день театра кукол

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.03.2017 14:58

Сегодня Международный день кукольника. С две тысячи третьего года праздник широко отмечают не только профессионалы театра кукол, но и поклонники искусства создания куклы. Проект "Псковский кукольный дом" объединил двадцать псковских кукольников. Несколько лет назад фанаты своего дела начали собирать коллекцию игрушек для Музея куклы.

Он размещается в Псковском доме ремёсел. Пока это только комната, в которой поселились куклы и вещи советского периода, и авторские работы псковских кукольников. Имена авторов проекта Марии Воробьёвой, Татьяны Даниловой, Галины Лукьяновой и Ирины Виноградовой известны в профессиональном сообществе. Они участвуют в международных выставках, о них пишут в журналах.

МАРИЯ ВОРОБЬЕВА, АВТОР ПРОЕКТА "ПСКОВСКИЙ КУКОЛЬНЫЙ ДОМ":

Хочется верить, что общими усилиями мы создадим такой музей. Музей кукол, игрушек, детства, музей счастья. Потому что, когда приходят люди в эту комнату, я вижу, как загораются у них глаза.

НАТАЛЬЯ БОЧИНА, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА:

Театр, это та же самая игра, которую все воспринимают очень серьезно, почему куклы не могут быть предметов таких интересных художественных экспериментов. Мы бы хотели, чтобы из этой небольшой комнаты выросло очень интересное событие для города.

В музейной комнате пока больше всего экспонатов советского времени. Куклы, пупсы, герои популярных в своё время детских художественных и мультфильмов, машинки, буквари, школьная форма, платья, флажки, с которыми ходили на демонстрации. "Назад в СССР" будет называться один из выставочных проектов Псковского кукольного дома.

Марина Михайлова