Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.03.2017 10:12

Итальянские деликатесы из Латвии изъяли сотрудники Псковской таможни. Двенадцать литров оливкового масла, семь килограммов сыра, свиной окорок и колбаса были спрятаны в упаковочные короба гидромассажной ванны.

Этот продуктовый набор в сопроводительных документах не значился, как и часть предметов интерьера - одеяла, подушки, кресло и шестнадцать стульев. Незадекларированный товар помещён на ответственное хранение. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Надежда Прыгина