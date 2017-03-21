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Итальянские деликатесы из Латвии изъяли сотрудники Псковской таможни

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Категория: Вести-Псков
Создано 21.03.2017 10:12

Итальянские деликатесы из Латвии изъяли сотрудники Псковской таможниИтальянские деликатесы из Латвии изъяли сотрудники Псковской таможни. Двенадцать литров оливкового масла, семь килограммов сыра, свиной окорок и колбаса были спрятаны в упаковочные короба гидромассажной ванны.

Этот продуктовый набор в сопроводительных документах не значился, как и часть предметов интерьера - одеяла, подушки, кресло и шестнадцать стульев. Незадекларированный товар помещён на ответственное хранение. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Надежда Прыгина


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