Льготные лекарства поступят в аптеки области на этой неделе

Об этом заявил руководитель Комитета здравоохранения Игорь Потапов. В две тысячи семнадцатом финансирование этой строки в бюджете осталось на уровне прошлого года, поэтому, - отметил Потапов, - ситуация не будет усугубляться.
Тем более что по поручению губернатора Андрея Турчака будет увеличено финансирование для обеспечения лекарствами отдельных категорий льготников, в том числе больных сахарным диабетом детей. По всем вопросам лекарственного льготного обеспечения, жители области могут обращаться на телефон горячей линии в Пскове. При обращении необходимо назваться, оставить адрес регистрации и номер для связи.
Надежда Прыгина
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