Льготные лекарства поступят в аптеки области на этой неделе

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.03.2017 12:02

Об этом заявил руководитель Комитета здравоохранения Игорь Потапов. В две тысячи семнадцатом финансирование этой строки в бюджете осталось на уровне прошлого года, поэтому, - отметил Потапов, - ситуация не будет усугубляться.

Тем более что по поручению губернатора Андрея Турчака будет увеличено финансирование для обеспечения лекарствами отдельных категорий льготников, в том числе больных сахарным диабетом детей. По всем вопросам лекарственного льготного обеспечения, жители области могут обращаться на телефон горячей линии в Пскове. При обращении необходимо назваться, оставить адрес регистрации и номер для связи.

Надежда Прыгина