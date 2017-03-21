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Льготные лекарства поступят в аптеки области на этой неделе

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Категория: Вести-Псков
Создано 21.03.2017 12:02

Псковская область получит дополнительно 15 млн рублей на льготные лекарстваОб этом заявил руководитель Комитета здравоохранения Игорь Потапов. В две тысячи семнадцатом финансирование этой строки в бюджете осталось на уровне прошлого года, поэтому, - отметил Потапов, - ситуация не будет усугубляться.

Тем более что по поручению губернатора Андрея Турчака будет увеличено финансирование для обеспечения лекарствами отдельных категорий льготников, в том числе больных сахарным диабетом детей. По всем вопросам лекарственного льготного обеспечения, жители области могут обращаться на телефон горячей линии в Пскове. При обращении необходимо назваться, оставить адрес регистрации и номер для связи.

Надежда Прыгина


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