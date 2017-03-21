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Задать вопросы начальнику УГХ Алексею Захарову по поводу ремонта дорог и не только смогут сегодня псковичи в «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» с 17.05

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Категория: Вести-Псков
Создано 21.03.2017 11:57

Задать вопросы начальнику УГХ Алексею Захарову по поводу ремонта дорог и не только смогут сегодня псковичи в «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» с 17.05Этой весной Псков, как в старые "добрые" времена, возглавил рейтинг по количеству "убитых дорог". Более того, видео с тем, как псковские дорожники бросают асфальтовую крошку в лужи, облетело все федеральные СМИ. Правда, сами дорожники не устают повторять, что такие случаи ‒ исключение из правил. В городе даже заработала "дорожная" онлайн-приёмная "Увидел яму ‒ сообщи".

О весенних ямах, ухабах, дворах, дорогах и даже лошадях говорим на радиостанции «Маяк-Псков» в «Шоу вежливых людей» во вторник, 21 марта, с 17:05.

В гостях - начальник Управления городского хозяйства Пскова Алексей Захаров.

Тел. прямого эфира: 66-27-47
 

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