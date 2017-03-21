Жильцы дома на Кузбасской дивизии возмущены установкой общедомовых счетчиков на протекающие трубы

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.03.2017 11:56

Люди уверены, сейчас эти приборы учёта в их доме ставить нельзя. Трубы ветхие и часто протекают, им нужен капитальный ремонт. Поэтому когда к их дому подъехали сотрудники Горводоканала, чтобы установить общедомовый счётчик, жильцы вышли на улицу и просто не пустили рабочих в свой подвал.

Триста тысяч рублей - именно во столько, по словам жителей этого дома, им обошлась установка общедомового счётчика на горячую воду. Но возмущает их не только большая сумма, жильцы недовольны и тем, что об установке прибора учёта они узнали уже постфактум.

Именно поэтому прочитав на входе в подъезд объявление, что у них будет установлен ещё один общедомовой счётчик, уже на холодную воду, люди вышли на улицу. Чтобы открыто выразить свой протест.

ЛЮБОВЬ ЕВДОКИМОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА 46 ПО УЛИЦЕ КУЗБАССКОЙ ДИВИЗИИ:

Мы недовольны тем, что счётчики ставят на старые трубы, которые текут. Это протечка. А протечка, явно, что это всё на плечи собственников. У нас очень многие есть такие, у которых нет счётчиков и которые прописаны столько-то, а проживает на самом деле столько. Это опять же на нас, понимаете.

Пока наша съёмочная группа общалась с людьми, к дому подъехала машина Горводоканала. Когда рабочие уже стали открывать дверь подвала, где находятся трубы, один из жильцов Михаил Александрович бросился на защиту интересов своего дома.

МИХАИЛ ЗУЕВ, ЖИТЕЛЬ ДОМА 46 ПО УЛИЦЕ КУЗБАССКОЙ ДИВИЗИИ:

Я спросил, на каком основании вы открыли вход в подвал. По распоряжению, счётчик ставить. Я говорю, прежде чем счётчик ставить холодной воды, вы должны всё это согласовать с жильцами дома. Я говорю, закройте подвал. Он закрыл подвал и ушёл.

К этому времени кто-то уже вызвал представителей управляющей компании. "Жилсервис" в ответ на просьбы составил акт, что жители дома против того, чтобы сотрудники Горводоканала заходили в подвал.

АНДРЕЙ ЕРШОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ "ЖИЛСЕРВИС":

Сегодня счётчик ставить не будут. Но всем жильцам законодатель уже неоднократно объяснял, как, что устанавливается, в законах всё это прописано. Поэтому, как говорится, незнание законов не освобождает от ответственности.

Однако жильцы решительно настроены отстаивать свою позицию - счётчик нужно ставить только после капитального ремонта труб. Тем более, что деньги за капремонт этого дома хранятся на спецсчёте, а значит люди сами вправе ими распорядиться - обновить коммуникации и даже поставить счётчик именно за деньги, собираемые на капремонт.

СЕРГЕЙ ЕЛИЗАРОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "УПРАВА В ЖКХ", АКТИВИСТ ОНФ:

Нужно провести собрание, чтобы на этом собрании желательно было как можно больше людей и тогда собственники вправе выбрать любого подрядчика, кто сможет им установить прибор учёта за более приемлемую сумму.

Кроме того, по словам активиста Общероссийского народного фронта Сергея Елизарова, поставить общедомовой прибор учёта на средства капремонта могут и дома с общим счётом. Для этого им нужно также, как и жителям дома на Кузбаской дивизии, вовремя проявить инициативу. И обратиться с этим вопросом к региональному оператору.

Виктория Писукова, Кирилл Мосин