В Псковской областной больнице впервые провели экстренную уникальную операцию на аорте

В Псковской областной больнице впервые провели уникальную высокотехнологичную операцию на аорте внутрисосудистым доступом.
В медицинское учреждение поступила пациентка в тяжёлом состоянии после ДТП. Помимо многочисленных травм у девушки обнаружили аневризму аорты.
Сосуд был на грани полного разрыва, что могло привести к летальному исходу. Открытым способом операцию провести было невозможно. В регионе нет аппарата искусственного кровообращения. А транспортировать пациентку в Санкт-Петербург было опасно - счёт шёл на часы. Поэтому было принято решение провести операцию внутрисосудистым доступом. Через бедренную артерию ввели специальный проводник диаметром три - четыре миллиметра. С его помощью вставили имплант. Нашим врачам подобные операции приходилось проводить только в рамках конференции под руководством ведущих российских специалистов. И они были плановые, а не экстренные, как в этом случае. Участвовали в операции и коллеги из клиники Алмазова.
ВАДИМ СОЛДАТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО ЛЕЧЕБНОЙ РАБОТЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ:
Перед операцией состоялся консилиум врачей, после этого операция была выполнена. Длилась она около трех часов, прошла штатно, так, как планировалась. В раннем послеоперационном периоде пациентка пришла в себя. Осложнений никаких не выявлено, и на сегодняшний день пациентка из реанимации переведена в отделение сосудистой хирургии.
Дина Перевозчикова
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Март 2017
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