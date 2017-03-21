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В Псковской областной больнице впервые провели экстренную уникальную операцию на аорте

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Категория: Вести-Псков
Создано 21.03.2017 11:45

В Псковской областной больнице впервые провели экстренную уникальную операцию на аортеВ Псковской областной больнице впервые провели уникальную высокотехнологичную операцию на аорте внутрисосудистым доступом.
В медицинское учреждение поступила пациентка в тяжёлом состоянии после ДТП. Помимо многочисленных травм у девушки обнаружили аневризму аорты.

Сосуд был на грани полного разрыва, что могло привести к летальному исходу. Открытым способом операцию провести было невозможно. В регионе нет аппарата искусственного кровообращения. А транспортировать пациентку в Санкт-Петербург было опасно - счёт шёл на часы. Поэтому было принято решение провести операцию внутрисосудистым доступом. Через бедренную артерию ввели специальный проводник диаметром три - четыре миллиметра. С его помощью вставили имплант. Нашим врачам подобные операции приходилось проводить только в рамках конференции под руководством ведущих российских специалистов. И они были плановые, а не экстренные, как в этом случае. Участвовали в операции и коллеги из клиники Алмазова.

ВАДИМ СОЛДАТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО ЛЕЧЕБНОЙ РАБОТЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ:
Перед операцией состоялся консилиум врачей, после этого операция была выполнена. Длилась она около трех часов, прошла штатно, так, как планировалась. В раннем послеоперационном периоде пациентка пришла в себя. Осложнений никаких не выявлено, и на сегодняшний день пациентка из реанимации переведена в отделение сосудистой хирургии.

Дина Перевозчикова


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