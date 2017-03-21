Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.03.2017 11:38

Наши федеральные коллеги - корреспонденты телеканала "Россия 24" - инспектируют дороги страны. В рамках проекта "Маршрут построен" вместе с активистами Общероссийского народного фронта сейчас оценивают качество дорожного покрытия в южных регионах.

В каждом городе выезжают на три участка: самый плохой, по мнению жителей; образцовый, по выбору администрации и недавно отремонтированный, но уже пришедший в негодность. После осмотра журналисты с общественниками выносят свой вердикт.

ДАРЬЯ ГАНИЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ ТЕЛЕКАНАЛА "РОССИЯ 24":

Впоследствии мы посетим семь городов. В конце нашего маршрута вынесем итоговую оценку, где лучшие дороги, где худшие. Может быть, это заставит местную администрацию задуматься и принять какие-то меры по улучшению качества.

Надежда Прыгина