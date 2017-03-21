Наши федеральные коллеги - корреспонденты телеканала "Россия 24" - инспектируют дороги страны. В рамках проекта "Маршрут построен" вместе с активистами Общероссийского народного фронта сейчас оценивают качество дорожного покрытия в южных регионах.
В каждом городе выезжают на три участка: самый плохой, по мнению жителей; образцовый, по выбору администрации и недавно отремонтированный, но уже пришедший в негодность. После осмотра журналисты с общественниками выносят свой вердикт.
ДАРЬЯ ГАНИЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ ТЕЛЕКАНАЛА "РОССИЯ 24":
Впоследствии мы посетим семь городов. В конце нашего маршрута вынесем итоговую оценку, где лучшие дороги, где худшие. Может быть, это заставит местную администрацию задуматься и принять какие-то меры по улучшению качества.
Надежда Прыгина
|
Март 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|27
|28
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2