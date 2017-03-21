«Недопонимание на дороге может привести к серьезным последствиям»: ГИБДД провела рейд с целью профилактики ДТП

Псковские полицейские провели профилактический рейд. Несколько экипажей дежурили на площади Героев-десантников и выявляли нарушителей правил дорожного движения. Одна из целей – снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. По статистике, за два месяца этого года произошло сорок девять ДТП с пострадавшими.
Двадцать случаев – это наезды на пешеходов.
ЮЛИЯ ФЕДОРОВА, ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. ПСКОВУ:
Из этих 20 только четыре по вине пешеходов. Остальные все по вине водителей. Видимо меняющиеся погодные условия: солнце, вдруг неожиданный снег или осадки в виде дождя, вызывают определенное недопонимание пешеходов, невнимательность со стороны одних и других.
Андрей Удалов
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