«Недопонимание на дороге может привести к серьезным последствиям»: ГИБДД провела рейд с целью профилактики ДТП

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.03.2017 11:35

Псковские полицейские провели профилактический рейд. Несколько экипажей дежурили на площади Героев-десантников и выявляли нарушителей правил дорожного движения. Одна из целей – снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. По статистике, за два месяца этого года произошло сорок девять ДТП с пострадавшими.

Двадцать случаев – это наезды на пешеходов.

ЮЛИЯ ФЕДОРОВА, ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. ПСКОВУ:

Из этих 20 только четыре по вине пешеходов. Остальные все по вине водителей. Видимо меняющиеся погодные условия: солнце, вдруг неожиданный снег или осадки в виде дождя, вызывают определенное недопонимание пешеходов, невнимательность со стороны одних и других.

Андрей Удалов