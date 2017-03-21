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«Его произведения вокруг нас»: в Псковском музее-заповеднике открылась выставка к 105-летию псковского архитектора Алексея Ларкина

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Категория: Вести-Псков
Создано 21.03.2017 11:32

«Его произведения вокруг нас»: в Псковском музее-заповеднике открылась выставка к 105-летию псковского архитектора Алексея ЛаркинаВ Псковском музее-заповеднике открылась выставка к 105-летию со Дня рождения псковского архитектора Алексея Афанасьевича Ларкина.
На ней представлены фотографии из семейного архива, личные документы, награды за участие в Великой Отечественной войне, несколько графических работ по дереву.

Отдельный стенд занимают снимки так называемых "ларкинских" домов. Напомним, Алексей Ларкин активно участвовал в восстановлении послевоенного Пскова. Он - автор многих проектов крупных общественных зданий областного центра. В частности, Дома профсоюзов, Горисполкома, - ныне администрация города, - Дома политпросвещения на улице Некрасова. Ему же принадлежат и проекты нескольких жилых домов на Октябрьском проспекте.

ЕЛЕНА СУХОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ИСТОРИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ ПСКОВСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА:
Нас немножко смущало, что выставка небольшая, но произведения его нас окружают. И посетив открытие нашей выставки, или просто с ней познакомившись, люди, которые выйдут на улицы нашего города, сегодня, завтра или спустя несколько дней, увидят его произведения. И я считаю, это будет продолжение нашей выставки.

Ирина Коваленко

 

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