Про областное отделение Детского Фонда говорим на «Радио России-Псков» в эфире «Стартовой площадки» 22 марта с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.03.2017 20:09

В этом году Российский Детский фонд отмечает своё 30-летие. Как готовится к этой дате его Псковское отделение? Какие акции планирует? Об этом и многом другом говорим с заместителем Председателя Псковского областного отделения Российского Детского Фонда Екатериной Транёвой в эфире «Стартовой площадки».

Слушайте 22 марта с 7:20 на «Радио России-Псков». Звоните по телефону прямого эфира 66-27-47, задавайте свои вопросы нашему гостю.