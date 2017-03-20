logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости

Про областное отделение Детского Фонда говорим на «Радио России-Псков» в эфире «Стартовой площадки» 22 марта с 7.20

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 20.03.2017 20:09

Про областное отделение Детского Фонда говорим на «Радио России-Псков» в эфире «Стартовой площадки» 22 марта с 7.20В этом году Российский Детский фонд отмечает своё 30-летие. Как готовится к этой дате его Псковское отделение? Какие акции планирует? Об этом и многом другом говорим с заместителем Председателя Псковского областного отделения Российского Детского Фонда Екатериной Транёвой в эфире «Стартовой площадки».

Слушайте 22 марта с 7:20 на «Радио России-Псков». Звоните по телефону прямого эфира 66-27-47, задавайте свои вопросы нашему гостю.

SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Хлебосол
Kinza
Авто-трэвл
Требуется корреспондент
Витрум
Март 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2