Про областное отделение Детского Фонда говорим на «Радио России-Псков» в эфире «Стартовой площадки» 22 марта с 7.20

В этом году Российский Детский фонд отмечает своё 30-летие. Как готовится к этой дате его Псковское отделение? Какие акции планирует? Об этом и многом другом говорим с заместителем Председателя Псковского областного отделения Российского Детского Фонда Екатериной Транёвой в эфире «Стартовой площадки».
Слушайте 22 марта с 7:20 на «Радио России-Псков». Звоните по телефону прямого эфира 66-27-47, задавайте свои вопросы нашему гостю.
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