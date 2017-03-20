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Псковские ветераны военного флота торжественно возложили цветы к памятному знаку псковичам-флотоводцам

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Категория: Вести-Псков
Создано 20.03.2017 21:33

Псковские ветераны военного флота торжественно возложили цветы к памятному знаку псковичам-флотоводцамСегодня моряки-подводники отметили свой профессиональный праздник. В Пскове ветераны этого рода войск провели торжественное собрание, открыли новую выставку в городском музее флота и возложили цветы к памятному знаку псковичам-флотоводцам.

 

ИВАН ПАВЛОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
Сегодняшний праздник ‒ день моряка-подводника ‒ Псков отмечает совсем не случайно. Несмотря на то, что, конечно, подводного флота в городе нет, но тем не менее наш город многое связывает с этим родом войск. Так, на Северном флоте в строю находится атомная подводная лодка «Псков», в самом городе проживает немало ветеранов подводного флота, в городском центре «Патриот» действует секция-клуб «Юный подводник».

И сегодняшнее торжественное собрание, посвященное празднику подводников, началось с приема новых членов в это клубное объединение. И также сегодня на торжественном собрании движение «Юнармия» принимало новых членов, они получили значки, произнесли клятву и спели гимн этого объединения. И сегодня же в Псковском музее флота открылась уже пятая по счету выставка.

ПАВЕЛ ДРОЗДОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПСКОВСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ»:
Музей существует уже третий год, благодаря морякам, людям, которые хотят что-то сделать, которые подарили много вещей для нашего Псковского музея флота. Потому что, говорят, вот у меня есть две вещи, которые мне дороги, которые прошли морями-океанами, мы хотим, чтобы эти вещи видело наше подрастающее поколение.

В завершение сегодняшних торжеств псковские моряки-подводники собрались на митинг здесь, у памятного знака псковичам-флотоводцам на берегу Великой. На каменных плитах увековечены имена известных флотоводцев и деятелей, так или иначе связанных со Псковом. Отдельный уголок посвящен морякам-подводникам, которые служили во флоте во время Первой мировой войны и Великой Отечественной.

Иван Павлов, Владимир Шагапов
 

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