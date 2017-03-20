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Сломать лед внутри и вокруг себя: молодые поэты и музыканты провели квартирник в городской библиотеке на Конной

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Категория: Вести-Псков
Создано 20.03.2017 18:45

Сломать лед внутри и вокруг себя: молодые поэты и музыканты провели квартирник в городской библиотеке на КоннойВчера в Центральной городской библиотеке на Конной прошел музыкально-поэтический квартирник под символическим названием «Как движется лед». В мероприятии приняли участие молодые псковские поэты и музыканты. Гости квартирника смогли услышать стихи Дины Дабришюте, Василисы Кравченко, Леры Барановской, Сергея Звонарева, прочитанные самими авторами и их собратьями по перу.

Нина Витковская исполнила песни на стихи псковских поэтов, музыку к которым написала сама. В завершении вечера выступила псковская группа «Реки Art».

Анастасия Цепина
 

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