Снег уже не скрывает масштабов бедствия: есть ли шанс спасти Псков от погружения в мусорную лавину? Смотрите сегодня в «Вести-Псков» в 20-44

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.03.2017 17:01

Областной центр утопает в грязи. Растаявший снег обнажил десятки несанкционированных свалок. Остатки стройматериалов, пластиковые бутылки, полиэтилен, пищевые отходы. Мусор оставляют на месте разрушенных домов, на пустырях, выкидывают на дорогу из машин. Смотрите сегодня на канале Россия в нашем вечернем выпуске в 20:44 материал Ирины Коваленко.

Кирилл Радион