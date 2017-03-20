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С предложением о дополнительной поддержке псковских фермерских хозяйств выступил Андрей Турчак

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Категория: Вести-Псков
Создано 20.03.2017 16:25

С предложением о дополнительной поддержке псковских фермерских хозяйств выступил Андрей ТурчакВ сельском хозяйстве региона должна развиваться переработка: нужно производить продукт на территории области, а не вывозить сельхозсырьё за её пределы. Об этом сегодня на заседании администрации области сообщил губернатор Андрей Турчак. Глава региона подчеркнул - необходимо продолжать поддерживать фермерские хозяйства.

В две тысячи шестнадцатом году двадцать три начинающих фермера и пять семейных животноводческих хозяйств получили денежные гранты администрации области. В этом году гранты в денежном выражении станут больше в два раза. Например, семейные фермы смогут получить десять миллионов рублей. Однако существенно уменьшится общее количество грантов - финансовую поддержку смогут получить всего десять хозяйств. Губернатор высказал мнение, что десять грантов для Псковской области - это крайне мало и предложил изыскать в бюджете возможности для дополнительной поддержки фермеров, а также обратиться с предложением об увеличении федеральной субсидии в Министерство сельского хозяйства России.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Это главная задача ваша - выстроить в семнадцатом году адекватное, рабочее, полезное для региона и для результата отношение с фермерами. Задача номер один.

Виктория Писукова

 

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