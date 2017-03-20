Проблему кадров в образовательных учреждениях нашего региона обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня 20 марта, в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.03.2017 15:47

Стоит ли родителям беспокоиться, если специалисты педагогического состава не соответствуют квалификационным требованиям? Что это значит и можно ли это изменить? А также узнаем о молодых специалистах, готовых идти в сферу образования.

Слушайте сегодня в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков». Звоните по телефону 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.

