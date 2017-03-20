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В Пскове проходят торжественные мероприятия в честь Дня моряка-подводника

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Категория: Вести-Псков
Создано 20.03.2017 14:58

В Пскове проходят торжественные мероприятия в честь Дня моряка-подводникаСегодня в Пскове на Флотской набережной пройдёт торжественный митинг, посвящённый Дню моряка-подводника. В музее флота пройдёт экскурсия для школьников. Экспозиция насчитывает около четырёхсот предметов: амуниция, снаряжение подводников. Часть выставки посвящена атомным подводным лодкам «Курск» и «Псков».

Она является подшефной у нашего города. Добавлю, что уроженцами псковской земли были двадцать восемь адмиралов, вице-адмиралов и контр-адмиралов, вписавших немало ярких страниц в летопись Российского флота.

Кирилл Радион


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