В Пскове проходят торжественные мероприятия в честь Дня моряка-подводника

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.03.2017 14:58

Сегодня в Пскове на Флотской набережной пройдёт торжественный митинг, посвящённый Дню моряка-подводника. В музее флота пройдёт экскурсия для школьников. Экспозиция насчитывает около четырёхсот предметов: амуниция, снаряжение подводников. Часть выставки посвящена атомным подводным лодкам «Курск» и «Псков».

Она является подшефной у нашего города. Добавлю, что уроженцами псковской земли были двадцать восемь адмиралов, вице-адмиралов и контр-адмиралов, вписавших немало ярких страниц в летопись Российского флота.

Кирилл Радион