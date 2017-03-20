Организаторы «групп смерти», провоцирующих детей на самоубийства, теперь будут нести уголовную ответственность

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.03.2017 14:58

Участники Всероссийской видеоконференции, посвященной проблеме подростковых суицидов, поддержали введение уголовной ответственности за склонение детей к самоубийству. Такая новая статья вводится в Уголовный кодекс. Кроме того, появляется ответственность за организацию опасных игр, например зацепинг или «Беги или умри».

Таким образом законодатели планируют бороться с ростом детских самоубийств в прошедшем году в сравнении с пятнадцатым. Специалисты связывают это явление с активностью так называемых групп смерти в социальных сетях, администраторы которых провоцируют детей совершить суицид. Роскомнадзор в этом году заблокировал семь тысяч сайтов и страниц подобной тематики.

Иван Павлов