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Организаторы «групп смерти», провоцирующих детей на самоубийства, теперь будут нести уголовную ответственность

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Категория: Вести-Псков
Создано 20.03.2017 14:58

Организаторы «групп смерти», провоцирующих детей на самоубийства, теперь будут нести уголовную ответственностьУчастники Всероссийской видеоконференции, посвященной проблеме подростковых суицидов, поддержали введение уголовной ответственности за склонение детей к самоубийству. Такая новая статья вводится в Уголовный кодекс. Кроме того, появляется ответственность за организацию опасных игр, например зацепинг или «Беги или умри».

Таким образом законодатели планируют бороться с ростом детских самоубийств в прошедшем году в сравнении с пятнадцатым. Специалисты связывают это явление с активностью так называемых групп смерти в социальных сетях, администраторы которых провоцируют детей совершить суицид. Роскомнадзор в этом году заблокировал семь тысяч сайтов и страниц подобной тематики.

Иван Павлов


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