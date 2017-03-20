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Более полутора тысяч танцоров приняли участие в международном турнире по бальным танцам «Кубок Довмонта»

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Категория: Вести-Псков
Создано 20.03.2017 14:55

Более полутора тысяч танцоров приняли участие в международном турнире по бальным танцам «Кубок Довмонта»Более полутора тысяч танцоров вышли на паркет в Пскове в минувшие выходные. В областном центре в четвёртый раз прошёл международный турнир по бальным танцам "Кубок Довмонта". В нём приняли участие спортсмены из Псковской, Новгородской, Ленинградской, Московской, Нижегородской областей, а также из республики Карелия, Беларуси и Прибалтики.

Возраст танцоров от четырёх до двадцати лет. В программу выступления традиционно вошли европейская и латиноамериканская программы. Судьи оценивали не только мастерство исполнения, но и внешний вид и костюмы участников.

ПОЛИНА БОЛОТОВА, УЧАСТНИЦА ТУРНИРА "КУБОК ДОВМОНТА":
С 4 лет занимаюсь 6 лет уже бальными танцами. И мне нравится этот спорт больше других, потому что красивые движения, интересно бороться на конкурсах за золото, красивые наряды, движения, осанка.

ОЛЬГА ГУЛЯС, ОРГАНИЗАТОР ТУРНИРА "КУБОК ДОВМОНТА", РУКОВОДИТЕЛЬ СТУДИИ БАЛЬНОГО ТАНЦА "ТРИУМФ":
Проходит 4-й год, мы очень надеемся, что будет проходить и дальше. Уже становится такой доброй традицией, когда мы встречаем гостей. В этом году больше областей и регионов приехало к нам на турнир, как судей (судейская бригада), так и детей.

Ирина Коваленко


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