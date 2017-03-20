«ЗаМУРчательные» кошки стали участниками международной выставки в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.03.2017 10:22

В Пскове прошла очередная международная выставка «ЗаМУРчательные кошки». За звание лучшего в своей номинации боролись сто десять кошек, котов и котят самых разных пород. По традиции на выставке можно было увидеть британцев, шотландцев, мейн-кунов, сфинксов, бенгалов. Всеобщее внимание привлекли несколько норвежских лесных кошек и единственная в зале турецкая ангора.

На выставку эти животные приехали из Санкт-Петербурга. Достаточно редкая порода и девон-рекс. Её представители покорили зрителей мягкой курчавой шерстью и широко расставленными огромными глазами.

ЕЛЕНА КОЖУХОВА, ЗАВОДЧИК:

Это кошка-компаньон, кошка, которая любит всегда находиться с человеком вместе. Ей надо постоянное человеческое общение. Всё остальное неважно, лишь бы быть рядом. Ну, и, конечно, необыкновенный красивый взгляд.

Соответствие стандарту породы оценивали двое российских и один аргентинский эксперт. Победителя в своём классе выбирали по количеству баллов, поставленных специалистами. Кроме этого, в завершении выставки был вручён титул "Лучший из лучших" среди всех пород и классов. Также на площадке по традиции прошли шоу британцев, лесных и редких кошек.

Ирина Коваленко