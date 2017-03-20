«Мы вместе»! В Пскове и Великих Луках отметили третью годовщину воссоединения Крыма с Россией

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.03.2017 12:05

Третью годовщину воссоединения Крыма с Россией отметили в минувшие выходные в регионе. В Пскове и Великих Луках прошли праздничные акции "Мы вместе", в которых приняли участие жители и гости области. Напомню, шестнадцатого марта две тысячи четырнадцатого года в Крыму прошёл референдум, на котором за воссоединение Крыма с Россией проголосовали почти девяносто семь процентов крымчан.

Улыбка на лице и, несмотря на хмурую погоду, радость в душе у каждого, кто пришёл сюда. В полдень в центре Пскове собрались люди самых разных профессий, взглядов и возраста. Объединяет всех одно - чувство патриотизма, гордости и единства. Географические расстояния как будто стёрты с карты страны. Такой далёкий южный Крым в эти минуты удивительно близок прохладному северо-западному Пскову.

НИКОЛАЙ ГРУЗДОВ:

Это наш личный праздник, праздник всех россиян. Настроение самое прекрасное. Сегодня наш праздник, третья годовщина. Псков. Россия начиналась здесь, поэтому Псков всегда должен быть со всеми вместе, впереди, с Крымом.

ЕВГЕНИЯ АНТОНЮК:

Это великолепно, что мы организовали сегодня такой праздник воссоединения с Крымом. Крым всю жизнь был наш, русский. Сколько побед в Крыму было! Севастополь находится там. Это ж самый главный флот наш морской. Там хорошо отдыхать, там замечательные люди, открытые, красивые.

Народные ансамбли, военный оркестр, артисты 76 десантно-штурмовой, детские коллективы. Со сцены всё о России и для россиян. Всеобщее внимание и аплодисменты - "вежливым людям", уже во многом ставшим символом той крымской весны.

Третью годовщину воссоединения Крыма с Россией отметили и в Великих Луках. С праздником жителей и гостей города поздравили артисты детских и взрослых вокальных и хореографических коллективов и исполнители-солисты. В программе митинга-концерта были и выступления духового оркестра, шоу мажореток, интерактивные игры и конкуры.

ОЛЬГА РЯБОВИЧЕВА:

С такой радостью, с таким патриотизмом пришли с ребёнком на праздник. Всё-таки здорово, что Крым снова наш. Как бы воссоединение России, исторические границы. Планируем поехать туда отдыхать. Это здорово, всем хорошего настроения.

Три года назад шестнадцатого марта за воссоединение России с Крымом проголосовали более девяносто пяти процентов жителей полуострова.

Через два дня Президент Владимир Путин подписал межгосударственный договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.

ИРИНА МАЙОРОВА:

Мне кажется, это должно оставить какой-то след в сердцах всех людей. Это не зависит от возраста.

АЛЕНА ФИЛИППОВА:

Каждый человек, который считает себя гражданином, должен значимым для себя считать это событие. В нас родители вложили это чувство патриотизма, любовь к Родине, поэтому безусловно.

Праздничные митинги и концерты прошли в минувшие выходные по всей стране. Миллионы жителей в самых разных уголках России в очередной раз объединило осознание того, что каждый из нас - не просто отдельная личность, но и прежде всего - часть огромной, сильной державы.

Ирина Коваленко, Иван Лопаев